 مقتل 3 أشخاص وإصابة 42 آخرين في حادث سير بروسيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 3 أشخاص وإصابة 42 آخرين في حادث سير بروسيا

موسكو - د ب ا:
نشر فى : الخميس 8 أغسطس 2019 - 11:11 ص | آخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 11:11 ص

لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 42 آخرون إثر اصطدام حافلة بسيارة بالقرب من مدينة نوفوروسيسك بجنوب روسيا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية في وقت مبكر من اليوم الخميس، نقلا عن وزارة الصحة في منطقة كراسنودار.

ونقلت الوكالة عن نائب حاكم المنطقة اندري اليكسينكو القول، إن الحافلة والشاحنة سقطتا من أعلى تل.

والقتلى وهم بالغان وطفل كانوا على متن السيارة. ويتردد أن سائقي الحافلة والشاحنة نجيا من الحادث.

وتمكن رجال الإنقاذ من إخراج الضحايا من الحافلة. وجرى نقل 28 شخصا للمستشفى، بينهم 11 طفلا.

ولم يعرف بعد سبب الحادث، وقالت الشرطة إنه لم يتم العثور على آثار كحول في دم سائق الحافلة.

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