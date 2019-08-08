مقتل 3 أشخاص وإصابة 42 آخرين في حادث سير بروسيا

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لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 42 آخرون إثر اصطدام حافلة بسيارة بالقرب من مدينة نوفوروسيسك بجنوب روسيا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية في وقت مبكر من اليوم الخميس، نقلا عن وزارة الصحة في منطقة كراسنودار.

ونقلت الوكالة عن نائب حاكم المنطقة اندري اليكسينكو القول، إن الحافلة والشاحنة سقطتا من أعلى تل.

والقتلى وهم بالغان وطفل كانوا على متن السيارة. ويتردد أن سائقي الحافلة والشاحنة نجيا من الحادث.

وتمكن رجال الإنقاذ من إخراج الضحايا من الحافلة. وجرى نقل 28 شخصا للمستشفى، بينهم 11 طفلا.

ولم يعرف بعد سبب الحادث، وقالت الشرطة إنه لم يتم العثور على آثار كحول في دم سائق الحافلة.