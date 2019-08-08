مدارس طوكيو تجبر طلابها على صبغ شعرهم باللون الأسود: طبقا للقواعد الأرثوذكسية

ترتبط الدراسة في المدارس اليابانية العامة، وخصوصًا في العاصمة طوكيو، بالعديد من القواعد الخاصة بمظهر الطلاب الراغبين بالدراسة بها؛ كارتداء الزي الرسمي والمواعيد الرسمية لليوم الدراسي إلى آخر تلك القواعد، إلا أن أغرب هذه القواعد كان إلزام جميع الطلاب والطالبات بتوحيد لون شعرهم إلى "الأسود"، وفقًا لما نشره موقع "اليابان اليوم".

وعزت سلطات التعليم اليابانية قرارها الذي أثار الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور، إلى تمتع جميع اليابانيين بلون شعر أسود طبيعي، مما يؤكد أن أي تغير في لون الشعر ما هو إلا نتيجة صبغه بلون آخر، وهذا ما يعد محرمًا طبقًا للقواعد الأرثوذكسية اليابانية.

يذكر أن هذا القانون أسفر عن وقوع حادث في عام 2017، حين أجبرت المدرسة طالبة على تغيير لون شعرها البني الفاتح الطبيعي إلى الأسود، مما أدى إلى إلحاق الضرر بفروة رأسها ودفعها إلى رفع دعوى قضائية بقيمة 2.2 مليون ين ضد المدرسة.

لا تزال الدعوى مستمرة، ولكن المدارس لم تتخل عن هذا القانون بلائحة السياسات والقوانين الخاصة بها، مما اضطر هيروكي كومازاكي، المحامي المختص بالدفاع عن حقوق الأطفال، إلى تقديم التماس إلى مجلس التعليم في العاصمة طوكيو، حيث استطاع جمع 19065 توقيعًا منذ مايو الماضي، ونص الالتماس على منع المدارس من توجيه الطلاب لصبغ لون شعرهم بالأسود.

ويتخوف أولياء الأمور من تلك القواعد التي تسن بطريقة "غير عقلانية" في وجهة نظرهم، فبعد إصدار قانون توحيد لون الشعر، قد يجبر المعلمون الطلاب على زيادة أو نقص أوزانهم بمقدار 10 كيلو.