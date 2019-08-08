ذكر نشطاء وتقارير إخبارية اليوم الخميس، أنه تم إلقاء القبض على المئات من الساسة ومساعديهم في الشطر الهندي من كشمير، وذلك في إطار إجراءات الحكومة لاحتواء الاحتجاجات المناهضة لإلغاء الوضع الخاص للمنطقة.

وتأتي هذه التقارير بعد أن ألغت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وضع الحكم شبه الذاتي لكشمير وفرضت قيودا على الاتصالات والسفر في الإقليم الذي غالبيته من المسلمين وتطالب باكستان أيضا بالسيادة عليه.

وأعلن مكتب مودي، أن رئيس الوزراء سوف يلقي كلمة للأمة في وقت لاحق مساء الخميس، في أول تصريحات مباشرة له منذ اتخاذ قرار إنهاء الحكم الذاتي لكشمير.

وتم تحويل الفنادق ودور الضيافة والمباني الخاصة والحكومية إلى أماكن احتجاز مؤقتة لاحتجاز ما يصل إلى 400 سياسي ومساعديهم وقادة انفصاليين، حسبما ذكرت بوابة أخبار الهند اليوم.

وقال مسؤول في مقر الشرطة في سريناجار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تم وضع القادة السياسيين قيد الإقامة الجبرية بناء على تعليمات من إدارة الإقليم". ولم يحدد عدد المحتجزين.

وذكرت "الهند اليوم" أن رئيسي الوزراء السابقين محبوبة مفتي وعمر عبد الله كانا من بين المعتقلين، وتم احتجازهما في كوخين منفصلين في محيط مقر إقامة الحاكم.

وقال حسنين مسعودي، وهو نائب من حزب عبد الله: "لسنا قادرين على التواصل مع قادتنا. هذا مخالف لحقوقهم الأساسية"، مضيفا أنه يعتقد أن "كل زعيم محلي حتى على مستوى الحي قد تم اعتقاله."

وألغت حكومة مودي عبر مرسوم رئاسي الاثنين الماضي المادة رقم 370 من الدستور الهندي، التي منحت المنطقة الحكم الذاتي باستثناء الشؤون الخارجية والدفاع والاتصالات. كما تحظر على غير الكشميريين والهنود الاستقرار في الإقليم بشكل دائم.

وقد تم تحويل الولاية إلى إقليمين تتم إدارتهما بشكل اتحادي، على الرغم من القرارات التي أصدرها البرلمان الهندي هذا الأسبوع. وبموجب الوضع الخاص السابق، انتخبت كشمير ممثلين للهيئة التشريعية للإقليم.

وأدانت باكستان الخطوة ووصفتها بأنها "غير شرعية"، وخفضت مستوى العلاقات الدبلوماسية وأوقفت خدمات السكك الحديد مع الهند. بينما استبعد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم الخميس القيام برد عسكري.

وفي بيان، رفضت الخارجية الهندية اليوم الخميس خفض مستوى العلاقات، قائلة إن وضع كشمير شأن داخلي. واتهمت باكستان بتقديم صورة مقلقة للعالم وقالت إن الأسباب المذكورة لا تدعمها الحقائق على الأرض.

وكان قد تم وضع الأحكام الخاصة بولاية جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة بعد فترة وجيزة من انضمامها إلى الاتحاد الهندي في نهاية الحكم البريطاني للمنطقة، وحددت هذه الأحكام العلاقة مع الحكومة الهندية الاتحادية لأكثر من 70 عاما.

وقدم أحد نشطاء حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض التماسا إلى المحكمة العليا في الهند، احتجاجا على انقطاع الاتصالات وحملة القمع في كشمير.

وقالت المحكمة إنه سيتم النظر في الالتماس في الوقت المناسب. وسعى الالتماس إلى إلغاء القيود والإفراج الفوري عن الزعماء السياسيين من "الاحتجاز غير القانوني".