سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعت رئيسة حزب اليمين الموحد الإسرائيلي، وزيرة العدل سابقا أيليت شاكيد، إلى العمل على وقف صرف المعاشات لمن وصفتهم بـ"الارهابيين"، ومواصلة الإجراءات لتنظيم الوضع القانوني للتجمعات السكنية اليهودية في الضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن ذلك جاء تعقيبا على اعتداء الطعن الإرهابي الذي وقع في مستوطنة غوش عتصيون جنوبي القدس وقتل فيها جندي يدعى "دفير سوريك".

وحسب الهيئة ، أكد الوزير بتسالئيل سموتريتش من اليمين الموحد "ضرورة جباية ثمن باهظ لمرتكبي الإرهاب وفرض السيادة الاسرائيلية على جميع التجمعات السكنية اليهودية في الضفة الغربية .

ودعا الوزير سموتريتش أيضا الى تجريد العمال الفلسطينيين من تصاريح العمل والى نصب حواجز في جميع انحاء الضفة.

من جانبها ، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي شددت اليوم من إجراءاتها العسكرية في مناطق شمال الخليل والطرق المؤدية الى مدينة بيت لحم ".

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية ومحلية قولها إن "قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها على الطرق ومداخل بلدات شمال وشرق الخليل، خاصة مدخلي مخيم العروب، وقرية شيوخ العروب، وواد سعير، وبيت عينـون شرق المدينة".

وأكد شهود عيان أن "قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مدخل البلدات والقرى شمال الخليل، وفتشت المركبات ودققت في هويات المواطنين".

ووفق الوكالة، "اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت، صباح اليوم، بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم، وتمركزت في منطقة واد صوصة، وشرعت بعمليات تمشيط في الاراضي الزراعية على مدخل البلدة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه عثر صباح اليوم على جثة أحد جنوده وعليها آثار طعن في الضفة الغربية.

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي تعازيه وأعلن أن هناك عملية جارية لتعقب "الإرهابي" الذي ارتكب الجريمة.

وأفاد الإعلام المحلي بأنه يتم التعامل مع الحادث على أنه هجوم فلسطيني مشتبه به.

ووفقا للتقارير الإعلامية الإسرائيلية، فإن أسرة الجندي الشاب القتيل كانت قد أبلغت عن اختفائه.

وقال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في بيان: "صلواتنا في هذا الصباح من أجل عائلة الجندي القتيل، وقلوبنا حزينة لفقده حياته".

كما كتب الرئيس في بيانه: "تتعقب قواتنا الأمنية القتلى، ولن تهدأ قبل أن نتوصل إليهم، نحن نحارب الإرهاب دون هوادة لضمان أمن شعبنا".