تواصل مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى ومديرية الصحة، حملاتهم المكثفة لضبط اللحوم الفاسدة قبل عبد الأضحى.

وشنت مباحث التموين بميت غمر، حملة تفتيشية مكبرة على محلات بيع وتداول اللحوم وثلاجات حفظ اللحوم، أسفرت عن عمل 3 محاضر بإجمالي 250 لحوم ذبح خارج السلخانة وغير صالحة 200 ك لحوم مجمدة وغير صالحة و250 مصنعات غير صالحة.

كما شنت مباحث التموين اليوم، حملة تفتيش مكبرة على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والمطاعم بمدينة المنصورة وضواحيها، أسفرت عن ضبط 575ك، وهي محضر 500 ك شاورما غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد أماكن التجهيز، ومحضر 50 ك لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي بقرية ميت الكرماء لأحد أباترة الذبح خارج السلخانة، ومحضر 25ك سجق غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوق جديلة.

ومر مسؤلى مديرية الطب البيطرى بالدقهلية على شوادر اللحوم المبرده محلات الجزارة بالمنزله بالاشتراك مع التموين والصحة والبيئة، ضمن استعدادات إدارة المنزلة لاستقبال عيد الأضحى، حرصًا من إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بالدقهلية على توعية المواطنين بأهمية المحافظة على سلامة الطعام لتفادى التعرض للأمراض.

وقالت مسؤلى قسم إدارة الإرشاد بالمديرية الدكتورة منال إمام، إن مناشف التنظيف تؤوي بكتيريا وجراثيم يمكن أن تنتقل إلى الطعام وتسبّب تسمماً غذائياً، إذ يميل بعض الناس إلى لمس المناشف قبل غسل أيديهم، فتنتشر الحشرات الضارة داخلها ويلجأ بعض الأشخاص إلى استخدام هواتفهم الخليوية أثناء تحضيرهم الطعام، بحيث تكون هذه الهواتف ملوّثة بالجراثيم.

فيما أعلنت مديرية الطب البيطرى بالدقهلية إعفاء أصحاب الأضاحي من الرسوم، أثناء أيام العيد بناء على موافقة كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على المذكرة المعروضة من الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، من منطلق الحفاظ على صحة المواطنين ومنعا لتلوث البيئة.

كما استعدادات إدارة أجا البيطرية لاستقبال عيد الأضحى، بحملات مكثفة، حيث تم المرور على محلات الجزارة بقرية بقطارس وبالتفتيش، تم ضبط لحوم جاموسى زنة 30 كجم ذبح خارج السلخانة، وتحرير محضر رقم ١٣٧٣٨ جنح أجا لسنة ٢٠١٩، والمرور على محلات الجزارة بقرية شنيسة.

وبالتفتيش تم ضبط لحوم جاموسى زنة ٣٥ كجم ذبح خارج السلخانة، وتم تحرير محضر رقم ١٣٧٣٩ جنح أجا لسنة ٢٠١٩، والمرور على محلات الجزارة بقرية شنشا، وتم ضبط سيارة رقم (م ط ب ١٨٣٤)، وبالتفتيش تم ضبط لحوم مفرومة مجمدة عدد ٤٨ طبق زنة كل منها ٣٥٠ جم وكبدة قطع مجمدة عدد ١٦ طبق زنة كل منها ٣٥٠ جم ولحوم قطع مجمدة عدد ١٧ طبق زنة كل منها ٧٠٠ جم.

وجميع المضبوطات فى حالة إسالة تامة ومعبأة بدون قرار وزارى وناقصة البيانات ومخالفة لشروط نقل وحفظ اللحوم المجمدة باستخدام سيارات غير مجهزة، وتم تحرير محضر رقم ١٣٧٤٠ جنح أجا لسنة ٢٠١٩.