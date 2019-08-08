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المصري يفوز على التقدم السعودي وديًا

بورسعيد - إيهاب أبو المعاطي
نشر فى : الخميس 8 أغسطس 2019 - 11:30 م | آخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 11:30 م

فاز الفريق الأول بالنادي المصري على فريق التقدم السعودي أندية الدرجة الأولى بخمسة أهداف للاشئ في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الخميس على الملعب الفرعي لستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف للاشئ سجله عبد الرحمن زين في الدقيقة 12 وفي الشوط الثانى نجح المصري في زيادة الأهداف بأربعة أهداف جديدة استهلها حسين رجب في الدقيقة 54 قبل أن يضيف محمد جابر هدفين متتاليين في الدقيقتين 75 ، 86 واختتم الناشئ أحمد لبيب أهداف المباراة في الدقيقة 88 ،لتنتهي المباراة بفوز المصري بخمسة أهداف للاشئ .

مثل المصري أحمد عبد الفتاح لحراسة المرمى ، مصطفى طيارة ، سعيدو سينبوري ، حسام أشرف ، محمد السيد العربي «ميشو» لخط الظهر ، حجاج عويس ، عبد الرحمن زين ، حسين رجب ، أحمد ياسر ، إيزيكال باسي ، أحمد جمعة

وفي الشوط الثاني مثل المصري أحمد عبد الفتاح لحراسة المرمى ، الناشئ محمد عبد الخالق «دقدق» ، الناشئ أحمد لبيب ، حسام أشرف ، الناشئ محمد عبد السلام «بندق» لخط الظهر ، إبراهيم ماجد ، الناشئ علي حمدي ، حسين رجب (الناشئ زياد فرج) ، محمد جابر ، الناشئ مصطفى أيمن ، أيمن ندا.


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