إكسترا نيوز: أنباء عن مقتل عدد من العناصر الإرهايية في مواجهات مع الشرطة بالفيوم

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، بورود أنباء عن مقتل عدد من العناصر الإرهابية بمحافظة الفيوم في مواجهات مع الداخلية، وفقًا لما ذكرته في خبر عاجل لها منذ قليل.