إكسترا نيوز: أنباء عن مقتل عدد من العناصر الإرهايية في مواجهات مع الشرطة بالفيوم

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أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، بورود أنباء عن مقتل عدد من العناصر الإرهابية بمحافظة الفيوم في مواجهات مع الداخلية، وفقًا لما ذكرته في خبر عاجل لها منذ قليل.