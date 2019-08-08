 إكسترا نيوز: أنباء عن مقتل عدد من العناصر الإرهايية في مواجهات مع الشرطة بالفيوم - بوابة الشروق
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إكسترا نيوز: أنباء عن مقتل عدد من العناصر الإرهايية في مواجهات مع الشرطة بالفيوم

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
محمد عبد الجليل
نشر فى : الخميس 8 أغسطس 2019 - 6:50 م | آخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 6:52 م

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، بورود أنباء عن مقتل عدد من العناصر الإرهابية بمحافظة الفيوم في مواجهات مع الداخلية، وفقًا لما ذكرته في خبر عاجل لها منذ قليل.

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