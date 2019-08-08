وجه وزير النقل كامل الوزير، الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، برفع حالة الطوارئ في الخطوط الثلاثة للمترو؛ استعدادا لعيد الأضحى، والعمل على تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب خلال أيام العيد، على أن تكون بداية التشغيل من 5:15 صباحا وحتى 1 من صباح اليوم التالي.

وقال الوزير إنه تم إعداد جداول تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة بإجمالي عدد رحلات تقدر بـ1234 رحلة، مقسمة بعدد رحلات في الخط الأول ما بين (حلوان - المرج الجديدة) إلى 380 رحلة، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي (شبرا الخيمة - المنيب) إلى 424 رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين محطتي (العتبة - نادي الشمس) إلى 430 رحلة.

وأضاف أن مترو الأنفاق لديه غرفة تحكم مركزية خاصة مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتي تغطي جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات وهناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب؛ مما يجعل مرفق مترو الأنفاق أكثر أمانًا عند استقلاله.

وشملت الاستعدادات زيادة عدد رحلات المترو بالخطوط الثلاثة بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مرورا بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار تسهيلا على جميع مرتادي مرفق مترو الأنفاق، مع تواجد نقاط الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث أية حالات إغماء أو أي حالات مرضية مفاجئة، مؤكدا أن هذه الخدمة الطبية مجانية لجميع مرتادي مرفق مترو الأنفاق.

كما شدد الوزير على ضرورة تواجد جميع قيادات الشركة على أرصفة المحطات بالخطوط الثلاثة لتشديد المتابعة، والتأكيد على انتظام حركة تشغيل القطارات مع التأكيد على عدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له لكي يتم العمل بجودة عالية تنعكس إيجابياً على حسن الأداء وسلامة التشغيل لضمان سلامة الرحلة ووصول الراكب بمنتهى الأمان، مع التنسيق الكامل مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق.

وناشدت شركة المترو جمهور الركاب بالتواصل عبر الخط الساخن "16048" وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب "01221116048" وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتلقي كل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب.