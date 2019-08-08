الجامعة الأمريكية في أفغانستان تطالب طالبان بالإفراج عن اثنين من أساتذتها

طالبت الجامعة الأمريكية في أفغانستان، اليوم الخميس، بالإفراج الفوري عن اثنين من الأساتذة الذين يعملون لديها، كانت حركة طالبان قد اختطفتهما منذ 3 أعوام.

وأكدت الجامعة -في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى الثالثة لاختطاف المواطن الأمريكي كيفين كينج، والمواطن الاأسترالي تيموثي ويكس- أنه "لا يجب أن يكون التعليم هدفا في أي صراع".

وأضاف البيان: "اختطاف هؤلاء الأساتذة لا يخدم أي غرض".

ويذكر أنه جرى اختطاف كينج وويكس بالقرب من الحرم الجامعي في غرب العاصمة كابول في 7 أغسطس 2016.

وقالت حركة طالبان في أكتوبر 2017، إن كينج مريض بصورة خطيرة وفي حاجة لتدخل طبي عاجل، ولكن لم ترد أنباء حول الأستاذين أو حالتهما الصحية منذ ذلك الحين.