 الجامعة الأمريكية في أفغانستان تطالب طالبان بالإفراج عن اثنين من أساتذتها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجامعة الأمريكية في أفغانستان تطالب طالبان بالإفراج عن اثنين من أساتذتها

كابول - د ب أ:
نشر فى : الخميس 8 أغسطس 2019 - 10:01 ص | آخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 10:01 ص

طالبت الجامعة الأمريكية في أفغانستان، اليوم الخميس، بالإفراج الفوري عن اثنين من الأساتذة الذين يعملون لديها، كانت حركة طالبان قد اختطفتهما منذ 3 أعوام.

وأكدت الجامعة -في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى الثالثة لاختطاف المواطن الأمريكي كيفين كينج، والمواطن الاأسترالي تيموثي ويكس- أنه "لا يجب أن يكون التعليم هدفا في أي صراع".

وأضاف البيان: "اختطاف هؤلاء الأساتذة لا يخدم أي غرض".

ويذكر أنه جرى اختطاف كينج وويكس بالقرب من الحرم الجامعي في غرب العاصمة كابول في 7 أغسطس 2016.

وقالت حركة طالبان في أكتوبر 2017، إن كينج مريض بصورة خطيرة وفي حاجة لتدخل طبي عاجل، ولكن لم ترد أنباء حول الأستاذين أو حالتهما الصحية منذ ذلك الحين.

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