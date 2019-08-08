ناشئات الفراعنة يتأهلن إلى نهائي بطولة العالم للإسكواش للمرة التاسعة على التوالي

تأهل المنتخب الوطني، لناشئات الإسكواش، إلى نهائي بطولة العالم للفرق، بعد الفوز على نظيره الإنجليزي، بنتيجة "3-0"، في المواجهة التي جمعتهما اليوم الخميس، وذلك للمرة التاسعة على التوالي.

ويضم منتخب مصر لناشئات ال‘سكواش كل من: هانيا الحمامي، جنا شيحة ، فريدة محمد وسنا إبراهيم.

وكان ناشئات الفراعنة، نجحن في تحقيق العلامة الكاملة، في دور المجموعات بالفوز على منتخبات سنغافورة وفرنسا وسويسرا، ومن ثم الفور في مباراة الدور ربع النهائي أمام المنتخب الأسترالي .

ومن جانبه، أعرب عاصم خليفة، رئيس اتحاد الإسكواش، عن سعادته بوصول المنتخب للمباراة النهائية، مؤكدًا أن اللاعبات نجحنا في تقديم أداء رائع طوال مباريات البطولة.

وأضاف خليفة، في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "المنتخب الوطني يواصل تقديم عروضه القوية والرائعة في بطولة العالم للناشئات ، الوصول للمباراة النهائية للمرة التاسعة على التوالي إنجاز كبير، ننتظر الحصول على اللقب بإذن الله".