البنتاجون: الاتفاق المبرم مع تركيا بشأن سوريا سيتم على مراحل

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن الاتفاق المبرم مع تركيا بشأن شمالي سوريا سيتم على مراحل.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، أمس الأربعاء، أن أنقرة اتفقت مع واشنطن على إقامة مركز عمليات مشترك في شمال سوريا، سيكون هدفه إدارة التوترات بين المقاتلين الأكراد والقوات التركية في شمال سوريا.

ومن جانبها، قالت السفارة الأمريكية في تركيا إنه "تم الاتفاق مع أنقرة على إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا"، مضيفة "تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات سريعة استجابة لمطالب تركيا الأمنية".

وأوضح المتحدث ـ في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس - أنه سيتم تنفيذ الآلية التي تم الاتفاق عليها مع تركيا في سوريا على مراحل، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة للبدء في تنفيذ بعض الأنشطة سريعا، أثناء تواصل المناقشات مع تركيا.

وذكر المتحدث باسم البنتاجون أن المحادثات العسكرية في أنقرة هذا الأسبوع أحرزت تقدما باتجاه إنشاء آلية أمنية مستدامة في شمال شرقي سوريا تعالج المخاوف المشروعة لتركيا، حليفتنا في حلف شمال الأطلسي، مشددا على أهمية إنشاء مركز عمليات مشترك بين الولايات المتحدة وتركيا في تركيا لمواصلة التخطيط والتنفيذ، وأن مهمة الجيش الأمريكي في سوريا ستبقى إلحاق الهزيمة المستدامة لداعش.