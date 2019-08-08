رئيس جامعة سوهاج يبحث مع مسؤولي المستشفى الجامعي تحسين خدماتها

اجتمع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، مع الدكتور حسان النعماني، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، والدكتور حمدي سعد مدير عام المستشفى؛ للوقوف على آخر المستجدات بشأن تطوير الأداء الطبي وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، لا سيما وأن المستشفى تقدم خدماتها للمحافظة والمحافظات المجاورة.

وأكد عزيز أن ملف المستشفى الجامعي يحظى بأولوية كبيرة في إطار خطط التطوير التي يشهدها القطاع الطبي، والذي يعكس اهتمام الدولة بصحة المواطنين، حيث تعمل إدارة الجامعة على توحيد وزيادة جهودها لاستكمال خطط التطوير في مستشفياتها الجامعية، وذلك لما تتمتع به من مكانة وأهمية كبيرة للمجتمع السوهاجي ومجتمعات جنوب الصعيدد نظرًا لما تمتلكه من طاقم متميز من الأطباء الأكفاء، بالإضافة إلى الخدمات الطبية التي تقدمها لجميع المرضى على اختلاف حالاتهم الصحية.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، أن الاجتماع ناقش آليات تحسين الخدمات الصحية وكيفية سد احتياجات أقسام المستشفى، مشيرًا إلى توجيه رئيس الجامعة بضرورة وضع خطة عمل محددة لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية، إلى جانب السرعة في إنشاء صيدلية تحتوي على كافة الأدوية والعلاج، لخدمة غرف عمليات الجراحة العامة، المسالك البولية، والرمد.

وأضاف الدكتور حمدي سعد، أن رئيس الجامعة أوصى بمتابعة الأعمال الإنشائية بقسمي القلب والصدر للأطفال، والنفسية والعصبية، كما طالب بإنهاء مشكلة المصاعد المعطلة، ومتابعة أداء شركة النظافة وتقييم عملها الفترة السابقة.