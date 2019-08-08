الداخلية: مقتل 8 عناصر إرهابية من حركة حسم المتورطة في حادث معهد الأورام

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا كشفت فيه عن ملابسات حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الاورام، في ساعة متأخرة من مساء الأحد الماضي.

وأضاف بيان الوزارة، أن عملية الفحص والتتبع، حددت خط سير السيارة المستخدمة في الحادث، موضحة أن تم تحديد هوية الخلية العنقودية لحركة حسم، مشيرة إلى أنه تم استئذان النيابة لضبطهم.

ولفت البيان إلى مقتل 8 عناصر إرهابية خلال مداهمة لقوات الأمن، لوكرين تابعين لحركة حسم بالفيوم ومدينة الشروق.

وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في بيان لها، الاثنين الماضي، عن نتائج الفحص المبدئي للحادث، والذي أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة تبين أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر.