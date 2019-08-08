الجامعة العربية تدين بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي إقامة 2300 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات قرار سلطة الاحتلال الإسرائيلي إقامة 2300 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي -في تصريح للصحفيين اليوم الخميس- أن هذا القرار الجديد يأتي في سياق الهجمة الاستيطانية المتسارعة بصورة غير مسبوقة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والذي يشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والإمعان الإسرائيلي في تقويض أسس حل الدولتين المُعبر عن الشرعية وإرادة المجتمع الدولي.

وقال "أبو علي" إن هذه السلسلة من الانتهاكات الخطيرة والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني -وجودًا وحقوقًا- يأتي في ظل دعم أمريكي مطلق، مشيرًا إلى أنه بات يشكل اختبارًا حقيقيًا لجدية المجتمع الدولي وحرصه على حماية قراراته وتطبيقها بتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمسؤولياتها أمام أجهزة ومؤسسات العدالة الدولة بما فيها الجنايات الدولية.

وأكد دعم جامعة الدول العربية وأعضائها المتواصل لصمود وحقوق الشعب الفلسطيني، وأهمية قيام المنظمات والمؤسسات الدولية في إطار الأمم المتحدة بدورها ومسؤولياتها لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة وإنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة بتوفير الحماية اللازمة.