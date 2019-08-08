 وصول عدد المرشحين بالانتخابات الرئاسية التونسية إلى 50 مرشحا حتى الآن - بوابة الشروق
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وصول عدد المرشحين بالانتخابات الرئاسية التونسية إلى 50 مرشحا حتى الآن

نور رشوان
نشر فى : الخميس 8 أغسطس 2019 - 3:49 م | آخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 3:49 م

أعلنت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الخميس، عن وصول عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية، إلى خمسين مرشحًا حتى الآن.

وكانت الهيئة المستقلة العليا للانتخابات بتونس، قد أعلنت عن الإبقاء على 15 سبتمبر المقبل كموعد لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.

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