وصول عدد المرشحين بالانتخابات الرئاسية التونسية إلى 50 مرشحا حتى الآن

أعلنت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الخميس، عن وصول عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية، إلى خمسين مرشحًا حتى الآن.

وكانت الهيئة المستقلة العليا للانتخابات بتونس، قد أعلنت عن الإبقاء على 15 سبتمبر المقبل كموعد لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.