أظهر مسح اقتصادي نشرت نتائجه اليوم الخميس، ارتفاع نسبة المحللين الذين يتوقعون ركود الاقتصاد الأمريكي خلال الـ 12 شهرا المقبلة إلى 35% مقابل 31% في المسح السابق، في ظل تزايد الغموض الاقتصادي نتيجة التوترات التجارية العالمية.

في الوقت نفسه يتوقع المحللون أن يكون متوسط نمو أكبر اقتصاد في العالم خلال العام الحالي 3ر2% مقابل 5ر2% وفقا للمسح السابق في يوليو الماضي. كما يتوقع المحللون انخفاض معدل نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 8ر1% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 1ر3% خلال الربع الأول من العام و1ر2% خلال الربع الثاني منه.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "بارو لجيان" كبير خبراء الاستثمار في مؤسسة "ماكروفين أنالاتيكس" للاستشارات الاقتصادية إن التوترات التجارية أصابت الأسواق المالية باضطراب لا داعي له وهو ما يمكن أن يؤدي إلى هز استقرار الاقتصاد.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الأسبوع الماضي فرض رسوم جديدة تصل إلى 10% على كمية قيمتها 300 مليار دولار من السلع الأمريكية اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى الرسوم التي سبق فرضها بنسبة 25% على كمية قيمتها 250 مليار دولار من السلع الصينية في العام الماضي. وأدى إعلان ترامب إلى تراجع حاد لأسواق المال في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى.

في الوقت نفسه، يتوقع المحللون إقدام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على خفض جديد للفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال سبتمبر المقبل وليس في أكتوبر المقبل كما كانوا يتوقعون من قبل.