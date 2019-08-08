ضبط سيارة محملة بألف لتر سولار مدعم قبل تهريبها في القليوبية

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تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط سيارة محملة بالسولار المدعم قبل تهريبها في السوق السوداء تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة حيث توصلت التحريات إلى أنه أثناء مرور ضابط إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين خدمة القطاع الثاني الدائري وبصحبته القوة المرافقة تمكن من ضبط السيارة رقم "ق د أ، 6132 بيك أب" بفنطاس يقودها "عبدالخالق. س" سائق بداخل محطة وقود التعاون الكائنة أسفل الطريق الدائري – دائرة قسم شرطة قليوب

وذكر الإخطار أنه جرى ضبط السيارة أثناء ضبط العاملين بالمحطة بتعبئة الفنطاس الخاص بها بكميات من السولار تقدر 1000 لتر بغرض الاتجار بها في السوق السوداء للتربح منها وتم التحفظ على السيارة وقائدها.

وقرر السائق، بقيامه بتجميع المواد البترولية بغرض الاتجار بها في السوق السوداء للتربح منها، وبسؤال محمد ع م " عامل بالمحطة أيد ما جاء بأقوال قائد السيارة المضبوطة وتولت النيابة التحقيق.