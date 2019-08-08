إثيوبيا تمنح أول رخصة لتقديم خدمات مالية لشركة تأجير أجنبية

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منح البنك المركزي في إثيوبيا أول ترخيص لتقديم خدمات مالية لشركة تأجير تعتزم إدخال معدات إلى تلك الدولة الواقعة في شرق أفريقيا بقيمة 600 مليون دولار.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قالت "إثيو ليز" وهي وحدة تابعة لشركة "أفريكا أسيت فاينانس كومباني" ومقرها نيويورك إنها ستشتري آلات زراعية ومعدات الطبية وحفارات وستتلقى مدفوعات بعملة البير الإثيوبية.

ويعد الترخيص جزءًا من خطة أعلنها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بفتح قطاعات واسعة من الاقتصاد أمام المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية بعد فترة وجيزة من الفوز بالسلطة العام الماضي في الدولة الشيوعية سابقا.

ويعد قطاع الخدمات المالية من أكثر القطاعات جاذبية حيث يقوم 18 بنكًا تجاريًا بخدمة أكثر من 100 مليون شخص.

ونقلت بلومبرج عن فرانس فان شايك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الأم في العاصمة أديس أبابا اليوم الخميس: "إننا بشكل غير مباشر نخفف الضغط على الصرف الأجنبي لأن الناس يمكنها أن تحصل على المعدات من دون انتظار الصرف الأجنبي لدى البنك المركزي من خلال البنوك المحلية".