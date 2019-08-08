وزير الاتصالات يبحث مع مسؤولي شركات صينية التعاون في تعميق صناعة الإلكترونيات بمصر

عقد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددًا من اللقاءات مع مسؤولي مجموعة شركات صينية تعمل في مجال الصناعات المغذية للمنتجات الإلكترونية؛ لبحث إنشاء مجمع صناعي في مصر، وذلك خلال زيارته للصين على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس‪ .

وناقش الطرفان إنشاء مجمع صناعي في مصر من خلال تحالف يضم عددًا من الشركات الصينية بهدف إقامة منظومة تصنيع متكاملة في مجال الصناعات المغذية للمنتجات الإلكترونية ومنها شاشات التليفزيون، وهواتف المحمول، والتابلت؛ وذلك في إطار تنفيذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" التي ترتكز على تصميم وتصنيع الإلكترونيات بهدف توطين هذه الصناعة، وخلق قيمة مضافة للمنتجات المُصنعة، والسعي نحو مضاعفة الصادرات المصرية من الإلكترونيات‪.‬

وعقد الوزير اجتماعًا مع مسؤولي عدد من الشركات الصينية التي تعمل في إطار تحالف تقوده شركة "إس أو جي أو "‪" SOGO ‬ العاملة في مجال تصنيع السماعات والكابلات الدقيقة وكابلات الكهرباء، كما اجتمع مع مجموعة شركات بقيادة شركة‪ DSBJ ‬العاملة في مجال تصنيع الإضاءة الخلفية للشاشات وأفلام الشاشات، ولقاء آخر مع يي فينغ، المدير العام لشركة "جيلني" للإلكترونيات‪ Jaleny Electronics‬العاملة في مجال تصنيع اللوحات الإلكترونية، كما التقى مع جاكي لاي الرئيس التنفيذي لشركة "ايه دي اف‪" ADF Batteries ‬العاملة في مجال تصنيع بطاريات المحمول‪.‬

واجتمع الوزير مع تشو ليزينج نائب رئيس شركة "واي او اف سي‪" YOFC ‬والتي تعد من كبرى الشركات العاملة في مجال كابلات الألياف الضوئية؛و تم خلال اللقاء بحث الخطط الاستثمارية للشركة لإقامة مصنع إنتاج لها في مصر‪.‬

حضر اللقاءات الدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‪.‬