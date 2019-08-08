جاليري نوت يقيم معرضا لفنانين هواة يقدم خدمة البيع بالتقسيط

افتتح الدكتور أشرف رضا رئيس المجلس المصري للفنون التشكيلية معرض تفانين للفن التشكيلي بقاعة نوت بالزمالك بمشاركة 36 فنانا، تتراوح أعمارهم من 5 سنوات إلى 45 سنة، ويضم المعرض 55 عملا.

وقالت مها فخر الدين مديرة جاليري نوت إن المعرض يتميز بأنه يحتوي على لوحات وأعمال لفنانين هواة غير معروفين؛ إذ يهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة، ومساعدتهم بتقديم خدمة البيع بنظام التقسيط دعما لهم، وكمساعدة في نشر الوعي الفني، مشيرة إلى أن المعرض وافق على فكرة أفنان سمير منظمة المعرض حينما طلبت بإقامة معرض بعد نتاج كل ورشة تعليمية.

وقالت أفنان سمير منسقة المعرض:"إن المشاركين في المعرض خريجي كليات هندسة وطب وتجارة وليس لهم أية علاقة بالفن سوى وجود وقت فراغ مناسب لتعلم الفن التشكيلي وقرروا دراسة الفن"، مضيفة :"قمنا بتجميع بعض والعدد في إزدياد و مستوى المنتج أصبح أفضل بسبب تعلمهم الرسم"، موضحة أن الأعمال تنوعت ما بين أكليرك وزيت وجواش وزجاج.

"ليلي" صاحبة السبع سنوات، في الصف الثاني الإبتدائي، بدأت الرسم من سن 5 سنوات وتشارك في المعرض بلوحة لحديقة بها فراشات وصورة لوالدها. وقالت ليلي إلى الشروق :"تعلمت الرسم في الكورسات". وهناك "منة الله محمد"، التي تعمل في أحد المراكز الثقافية وشاركت برسم على الزجاج لحصان، فضلا عن وجود لوحة للأديب الكبير نجيب محفوظ رسمها باسل أبو بكر.