الأوقاف تشدد على عدم استغلال ساحات صلاة العيد لأي أهداف سياسية

شدد الدكتورعاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، على جميع خطباء وأئمة المساجد وقيادات الدعوة بالمديرية، عدم استغلال ساحات صلاة العيد في أي أهداف سياسية أو اقتصادية، والاكتفاء والالتزام بالخطبة المقررة عن العيد والأضحية.

جاء ذلك خلال الاجتماع بالسادة مديرى الإدارات الفرعية في حضور قيادات الدعوة بالمديرية؛ للوقوف على آخر استعدادات مديرية أوقاف أسيوط لعيد الأضحى المبارك.

وأكد وكيل الوزارة أن من يثبت استغلاله ساحات العيد لأي أهداف سياسية أو حزبية أو اقتصادية يتم إيقافه عن العمل وإخطار جهات التحقيق، مطالبا بالعمل على تهيئة ونظافة المساجد الساحات لتكون مهيئة لاستقبال المصلين.

ونبه على السادة مديري الإدارات متابعة ساحات عيد الأضحى المبارك من حيث تجهيزها ومتابعة الخطباء الأساسيين والاحتياطيين والإفادة عن ذلك بتقرير مفصل عقب صلاة العيد وفي حالة تمكين غير المصرح لهم المعتمدين من الوزارة بالساحات، سيتحمل مدير الإدارة المسئولية القانونية في ذلك.

وكلف مديري الإدارات بالمراكز والأحياء بتشكيل لجنة برئاسة مدير الإدارة وعضوية المفتشين لجمع جلود الأضاحي وإعطاء المتبرع إيصال، موضحا به اسم المتبرع، ونوع الجلد المتبرع به، وكذلك حث السادة الأئمة والخطباء على التنبيه بهذا المشروع في خطبة الجمعة والعيد والدروس اليومية.

كما تضمن الاجتماع التنبيه على السادة مديري الإدارات بضرورة بذل المزيد من الجهد في مشروع صكوك الأضاحي حتى انتهاء الوقت الشرعي للأضحية وهو ثالث أيام التشريق.