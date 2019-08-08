يستعد أستون فيلا الإنجليزي، العائد للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 3 سنوات، لتدشين مشاركته في الموسم الحالي من البريميرليج، بمواجهة توتنهام، صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي، مساء السبت المقبل على ملعب وايت هارت لين، معقل السبيرز.

عودة الفيلانز للدوري الممتاز هذا العام ستكون مختلفة للشارع المصري، بعدما تعاقد النادي مع محمود حسن تريزيجيه، نجم المنتخب الوطني، والجناح السابق لفريق قاسم باشا التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليجاور أحمد المحمدي الظهير الأيمن للفريق.

بداية خارج الديار تحمل تاريخ غير مبشر لنجم المنتخب الوطني في بداية مشواره بالدوري الإنجليزي، رغم الأداء الجيد للفيلا في مبارياته الخمس الودية التي حقق الفوز فيها جميعًا، وبمشاركة طيبة لتريزيجيه، الذي وقع على أولى بصماته مع النادي الإنجليزي بصناعة الهدف الثالث في فوزهم على لايبزج الألماني في أخر التجارب الودية.

يملك أستون فيلا تاريخصا طويلًا أمام توتنهام، ترجع بداياته إلى موسم 1963-64، بمواجهتي الذهاب والإياب في نسخة الدوري الإنجليزي ، والمسمى آنذاك بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، في موسم شهد تتويج ليفربول باللقب.

85 مباراة، كانت حصيلة مواجهات الفريقين في جميع المسابقات، مالت دومًا للديوك اللندنية، حيث حقق توتنهام الفوز في 36 مواجهة، بينما حقق أبناء مدينة نوتنجهام الفوز في 29 فقط، وحسم التعادل 20 لقاء بين الفريقين، فيما سجل السبيرز 129 هدفًا، واكتفى الأسود بـ108 أهداف.

أخر مباريات الفريقين كانت في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2016-2017، وشهدت فوز توتنهام بهدفين دون مقابل، فيما حقق أستون فيلا أخر فوز لهم في مواجهات الدور الثاني من موسم 2014-2015 وبهدف وحيد.

فهل يكتب التاريخ بداية صعبة للوافد الجديد محمود حسن تريزيجيه، أم يكون له دور آخر في تغيير المجريات، وتحقيق المفاجآت خلال الموسم الأول له في البريميرليج، هذا ما ستسفر عنه الأسابيع القليلة المقبلة من عمر المسابقة.