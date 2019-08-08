مكافحة الفساد الباكستانية تعتقل ابنة رئيس الوزراء السابق نواز شريف

ألقت هيئة مكافحة الفساد الباكستانية، اليوم، القبض على ابنة رئيس الوزراء السابق المحتجز نواز شريف لاتهامها بالفساد.

وقال مسؤول رفض الكشف عن هويته إنه جرى احتجاز مريم نواز في سجن بمدينة لاهور بشرق البلاد، حيث كانت قد اتت للقاء والدها، الذي يقضى عقوبة السجن سبعة أعوام.

وكان قد جرى انتخاب مريم لشغل منصب نائب رئيس حزب الرابطة الإسلامية الذي ينتمى له نواز.

وقادت مريم مسيرات حاشدة لمطالبة حكومة رئيس الوزراء عمران خان بالإفراج عن والدها.

ويذكر أن المحكمة العليا الباكستانية قد قضت بعزل شريف من منصبه عام 2017 بعد توجيه اتهامات بالفساد له على خلفية وثائق بنما التي تم تسريبها عام 2016.

وأدانت محكمة لمكافحة الفساد كل من شريف ومريم، وتم إلقاء القبض عليهما في يوليو العام الماضي. ولكن محكمة عليا علقت قرار الإدانة وقضت بالإفراج عن الاثنين.

وتم توجيه اتهامات مختلفة لشريف مجددا في ديسمبر الماضي، مما أدى لإعادته للسجن.

وقال مسؤول إنه تم إلقاء القبض على مريم اليوم بعد توجيه اتهامات فساد جديدة لها، وذكر حزبها أنه تم احتجازها لقيادتها مسيرات ضد الحكومة.