إيفرتون الإنجليزي يعلن تعاقده مع النيجيري أليكس إيووبي من أرسنال

أبرم نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، صفقة ضخمة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا، بعدما وقع مع النيجيري أليكس إيووبي قادماً من أرسنال.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، على عقد مدته خمسة أعوام، حيث ذكرت تقارير صحفية أن إيفرتون دفع مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني( 50 مليون دولار)، ليصبح بذلك اللاعب السابع الذي يضمه النادي هذا الصيف.

وقال البرتغالي ماركو سيلفا مدرب إيفرتون:" أليكس واحد من أهم اللاعبين الذين تطلعنا لضمهم في فترة الانتقالات الصيفية، وأنا أعتقد أنه توقيع رائع لإيفرتون".

وأضاف: " هو جناح مهاري، ولاعب وسط هجومي، وهو دائماً ما يبذل مجهوداً كبيراً من أجل فريقه".

واختتم سيلفا تصريحاته قائلاً : "إنه لازال صغيراً، لكنه لديه خبرة كبيرة بالفعل، خاض 100 مباراة في الدوري الإنجليزي، والكثير في أوروبا وسجل أهداف عديدة في المباريات الدولية ".