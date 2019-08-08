مقتل 50 عنصرا من الجيش والمعارضة السورية في معارك بشمال حماة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس بمقتل 50 عنصرا من الجيش السوري وفصائل المعارضة خلال المعارك الدائرة بينهما في شمال حماة.

وأضاف المرصد - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن قوات الجيش السوري حققت تقدما في شمال غرب سوريا؛ إثر معارك عنيفة مع فصائل معارضة، ما أسفرت عن مقتل أكثر من 50 عنصرا من الطرفين، وباتت على بعد كيلومترات قليلة من بلدة اللطامنة أبرز البلدات الواقعة تحت سيطرة الفصائل في شمال حماة.

وكانت وكالة الأنباء السورية /سانا/ قد أعلنت أمس الأربعاء استعادة وحدات من الجيش السوري السيطرة الكاملة على بلدتي الأربعين، والزكاة بريف حماة الشمالي؛ عقب معارك عنيفة مع الإرهابيين، وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد وأجبرتها على الانسحاب باتجاه كفر زيتا واللطامنة.