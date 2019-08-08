تقرير: ميشيجان الأصعب في المعاملة التأمينية لمرتكبي حوادث السيارات وماين الأسهل

أعد موقع "إنشورانس دوت كوم" المتخصص في موضوعات التأمين دراسة لتصنيف الولايات الأمريكية حسب قيمة تجديد وثيقة التأمين على حوادث السيارات في حال ارتكاب السائق حادث نتيجة خطأ منه.

وبحسب الدراسة، جاءت ولاية "ميشيجان" كأصعب ولاية أمريكية من حيث تكلفة تجديد وثيقة التأمين للسائق بعد ارتكاب حادث، حيث تزيد التكلفة إلى 3502 دولار بزيادة نسبتها 48% لكل حادث. وفي المركز الثاني جاءت ولايتا لويزيانا وكاليفورنيا، حيث يدفع السائق في الأولى 3348 دولارا في المتوسط عند تجديد وثيقة التأمين بعد ارتكاب حادث مروري، ويدفع السائق في الثانية 3081 دولارا للسنة الواحدة. وتبلغ نسبة الزيادة في تكلفة الوثيقة بعد أي حادث في لويزيانا 50% وفي كاليفورنيا 73%.

وبحسب نتائج الدراسة التي نشرها موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات، جاءت ولاية فلوريدا في المركز الرابع بتكلفة تبلغ 3081 دولارا بعد كل حادث ثم ديلاور بتكلفة 2592 دولارا.

أما بالنسبة لأقل الولايات تكلفة لتجديد وثيقة التأمين بعد أي حادث مروري، جاءت ولاية "ماين" في المركز الأول حيث تبلغ تكلفة تجديد التأمين في المتوسط 1058 دولارا بزيادة نسبتها 20% عن متوسط تكلفة وثيقة التأمين الذي يبلغ 884 دولارا، وهي أقل تكلفة على مستوى الولايات الأمريكية.

وفي المركز الثاني جاءت ولاية أوهايو بتكلفة قدرها 1170 دولارا، ثم فيرجينيا بتكلفة 1250 دولارا، ثم ولاية إنديانا بتكلفة قدرها 1259 دولارا.