قوات سوريا الديمقراطية ترفض أي توغل عسكري تركي بشمال شرق سوريا

رفض الرئيس المشترك لمجلس قوات سوريا الديمقراطية (قسد) رياض درار، أي توغل عسكري تركي في "المنطقة الآمنة" المزمع إقامتها في شمال شرق البلاد.

وقال درارـ في تصريح خاص لقناة "الحرة" الإخبارية، اليوم الخميس ـ إن " اتفاق الولايات المتحدة وتركيا بشأن إقامة مركز للعمليات المشتركة في أنقرة سيخفف التهديدات التركية المستمرة ضد شمال سوريا".

وأعربت سوريا عن رفضها القاطع والمطلق للاتفاق الذي أعلنت عنه أمريكا وتركيا حول إنشاء ما يسمى (المنطقة الآمنة)، مؤكدة أنه يشكل اعتداء فاضحا على سيادة ووحدة الأراضي السورية.

وتوصلت أنقرة وواشنطن، أمس الأربعاء، إلى اتفاق بإنشاء مركز عمليات مشترك في تركيا خلال أقرب وقت؛ لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا، وذلك بعد سلسلة اجتماعات عقدت بين مسؤوليين عسكريين أتراك وأمريكيين في العاصمة التركية أنقرة بخصوص المنطقة الآمنة.