ارتفاع التبرعات لوالدة ضحية اعتداء محطة قطارات فرانكفورت لأكثر من 100 ألف يورو

عقب اعتداء الدفع المميت أسفل عجلات قطار متحرك في محطة القطارات الرئيسية بمدينة فرانكفورت الألمانية، واصلت حملة جمع تبرعات لصالح والدة الطفل، الذي راح ضحية الاعتداء.

وحتى أمس الأربعاء بلغت قيمة التبرعات التي تم جمعها عبر حملة بدأها رجل من فرانكفورت على الإنترنت أكثر من 100 ألف يورو.

وتُجرى الحملة تحت شعار: "ابعثوا بتبرعاتكم إشارة على الدفئ الإنساني!".

وألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل دفع الأم وابنها (8 أعوام) أمام قطار متحرك في محطة القطارات مطلع الأسبوع الماضي، وتمكنت الأم من النجاة، بينما لقي الطفل حتفه أسفل عجلات القطار. كما تمكنت امرأة أخرى (78 عامًا) من النجاة من محاولة الدفع.

وبحسب البيانات، فإن المشتبه به ليس على صلة بضحاياه.

وكان المشتبه به، وهو مواطن إريتري، يعيش في سويسرا منذ عام 2006، وقدم إلى فرانكفورت قبل أيام قليلة من الواقعة.

وبحسب الشرطة السويسرية، فإن المشتبه به خضع لعلاج نفسي خلال هذا العام.