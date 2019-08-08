السفيرة الأمريكية: بولندا ترحب بالجنود الأمريكيين المتمركزين السابقين في ألمانيا

قالت السفيرة الأمريكية لدى بولندا، جورجيت موسباتشر، في تغريدة اليوم الخميس إن بولندا "سوف ترحب بكل سرور" بالجنود الأمريكيين على أرضها من المتمركزين السابقين في ألمانيا.

وأضافت السفيرة في التغريدة: "على عكس ألمانيا، بولندا تفي بالتزاماتها لإنفاق 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي على حلف شمال الأطلسي (ناتو). ونرحب في بولندا بكل سرور بالجنود الأمريكيين الذين كانوا متمركزين في ألمانيا".

وفي يونيو 2019، وقع الرئيس البولندي أندري دودا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعلانًا بشأن زيادة التواجد العسكري الأمريكي في بولندا بواقع ألف فرد ليصل الإجمالي إلى 5500 جندي وعسكريين.

وقال ترامب حينها إن الولايات المتحدة لا تريد أن ترسل المزيد من القوات إلى أوروبا، وبالتالي أي فرد عسكري جديد في بولندا سوف يؤخذ من ألمانيا أو ينقل من موقع آخر.

وأضاف ترامب حينها أنه يجب مكافأة بولندا لتحقيق نسبة الإنفاق الدفاعي المستهدفة الخاصة بالناتو وهي 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وانتقد ألمانيا لعدم الوصول لهذا الهدف.

ومن المقرر أن يزور ترامب بولندا بدءا من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر.