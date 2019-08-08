صحفي تركي يتنازل عن جنسيته احتجاجا على سياسة إردوغان

كشف الصحفي التركي البارز أحمد نيسين عن "إرساله طلبا " إلى القنصلية التركية في مدينة جنيف السويسرية، أعلن فيه "تنازله عن الجنسية التركية"؛ وذلك بعد أيام من إعلانه عن رغبته بالتنازل عن جنسيته "احتجاجا على غياب حرية الصحافة" في بلاده في ظل حكم الرئيس رجب طيب إردوغان - حسب الطلب -.

وقال نيسين ـ في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الإخبارية ـ "لقد قمت بإرسال عريضة إلى القنصلية التركية في جنيف وطلبت منهم تجريدي من الجنسية"، موضحا أن هدفه من التنازل عن الجنسية- التي لا يحمل أي جنسية بلد غيرها- هو أن تدرك الحكومة التركية أنه لا يمكن لها اللعب بمصير مواطنيها.

وأضاف أن "الدولة ليست لعبة يمكن لأردوغان أن يديرها كيفما شاء، لكنه للأسف يعتقد ذلك"، مشيرا إلى أن أردوغان وحزبه آفة ومشكلة في تركيا، وعلى العالم أن يدرك ذلك قبل فوات الأوان.

وكان نيسين قد حصل على اللجوء السياسي في فرنسا عام 2003 بعد وصول حزب "العدالة والتنمية"- الذي يقوده إدوغان- إلى الحكم، لكنه قام بعد ذلك عام 2009 بتغيير نوع إقامته الفرنسية، ومن ثم قام بزيارة تركيا مرات عدة.