رئيس الحكومة اللبنانية: لن نخرج من الأزمات إلا عبر انتخابات نيابية مبكرة

قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، إن بلاده لن تخرج من الأزمات الحادة وحالة الاحتقان السياسي الراهنة، إلا من خلال إجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة وكذلك مجلس نيابي جديد.

وقال دياب - في كلمة تلفزيونية له مساء اليوم - إنه مستعد لتحمل مسئولية رئاسة الحكومة لمدة شهرين لحين اتفاق القوى السياسية اللبنانية على الإصلاحات اللازمة التي من شأنها إنقاذ لبنان.

وأشار إلى أنه سيطرح خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي سينعقد بعد غد الإثنين، مشروع قانون لإجراء انتخابات نيابية مبكرة. مضيفا: "مأساة لبنان كبيرة وتتطلب قرارات استثنائية".