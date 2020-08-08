هيئة حماية الدستور الألمانية تعلن ارتفاع جرائم العداء للسامية

أعلنت هيئة حماية الدستور في ألمانيا، اليوم السبت، أن الأعوام الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم العداء للسامية داخل البلاد.

وقال توماس هالدنفانج، رئيس الهيئة لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية: "ثبت لدينا أن الجرائم التي تحدث بدوافع معادة السامية اليمينية المتطرفة ارتفعت بنسبة 71% عام 2018 وأن هذه الجرائم ارتفعت مرة أخرى خلال العام الماضي 2019 بنسبة 17%.

وأضاف هالدنفانج: :هذا يعني بالنسبة لمواطنينا من اليهود خلال ممارساتهم لحياتهم اليومية، أنهم معرضون بصورة أكبر للإساءات والتهديدات والهجمات".

وأوضح أن الهيئة ستنشر تقريرا عن وضع حالة العداء للسامية يشمل أكثر من مئة صفحة يوم الاثنين المقبل، مضيفًا: "إذا افترضنا أننا نحن مواطنات ومواطنين من اليهود فسنسأل أنفسنا، متى يأتي الوقت الذي نغادر فيه ألمانيا وحين يصل الحال بهم إلى هذه الدرجة فمعنى ذلك أن الوضع سيء".

وتابع رئيس هيئة حماية الدستور: "أشكالا من العداء اليومي والنفور من السامية، محسوس خارج نطاق مسئولية مؤسستنا، بما في ذلك داخل دوائر بورجوازية".