النرويجي موين يسجل رقما قياسيا أوروبيا في سباق العدو لمدة ساعة

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سجل العداء النرويجي سوندر موين رقما قياسيا أوروبيا في سباق العدو لمدة ساعة حيث قطع 132ر21 كيلومترا في السباق الذي أقيم مساء أمس الجمعة في بلدة كريستينساند بالنرويج.

وحطم موين بذلك الرقم القياسي الأوروبي السابق الذي كان مسجلا باسم الهولندي يونز هيرمانز، الذي قطع 944ر20 كيلومتر في عام 1976 .

ولكن موين /29 عاما/ قد لا يستمتع برقمه القياسي لفترة طويلة، حيث يمكن للنجم البريطاني محمد فرح تحطيم أفضل الأرقام القياسية العالمية للسباق خلال المنافسات المقررة في بروكسل في الرابع من سبتمبر المقبل.

ويحمل الأسطورة الإثيوبي هايلي جيبرسيلاسي الرقم القياسي العالمي للسباق، حيث قطع 285ر21 كيلومترا في ساعة.