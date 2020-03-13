باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 283 ألفا و487 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 283 ألفا و487 حالة، وذلك عقب تسجيل 842 حالة إصابة جديدة.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6068 حالة، وذلك عقب تسجيل 14 حالة وفاة جديدة.

وأضافت القناة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 259 ألفا و604 أشخاص.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.