رئيس حزب القوات اللبنانية: استقالاتنا من مجلس النواب في جيوبنا

قال سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، إن أعضاء الحزب متواجدون في المناطق المنكوبة بالأشرفية منذ اللحظة الأولى للانفجار، مشيرًا إلى تشكيل لجنة مركزية برئاسة الوزيرة السابقة مي شدياق.

وأضاف جعجع: "سنكون على تواصل مع وسائل الإعلام، لنعلمهم بحاجات المنطقة على جميع الأصعدة من كهرباء ومياه، قبل الوصول إلى مرحلة الإعمار الكلي"، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة النهار اللبنانية.

وتابع: "استقالاتنا من مجلس النواب في جيوبنا منذ 18 أكتوبر 2019، وقد استقال وزراؤنا من الحكومة بسرعة قياسية، ولم نتمسك يومًا بأي موقع"، مضيفًا: "الاستقالات سنضعها موضع التنفيذ الفعلي عندما نتأكد أنها ستؤدي فعلاً إلى انتخابات نيابية مبكرة".

واندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسئولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسئولية.