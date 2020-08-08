محتجون لبنانيون يقتحمون مبنى وزارة الخارجية في بيروت

اقتحم عدد من المحتجين اللبنانيين، مساء اليوم السبت، مبنى وزارة الخارجية في الأشرفية بالعاصمة بيروت، وأعلنوا مبنى الوزارة مقراً للثورة.

ودخل المحتجون، من ضمنهم ضباط وعسكريون متقاعدون على رأسهم العميد المتقاعد سامي الرماح، والعميد المتقاعد جورج نادر، ورفعوا لافتة كبيرة على المبنى كتب عليها "بيروت مدينة منزوعة السلاح"، وأخرى كتب عليها "بيروت مدينة الثورة".

وأعلن العميد المتقاعد جورج نادر أن "مبنى الوزارة أصبح مقراً للثورة"، مضيفاً: "استعدنا وزارة الخارجية للشعب اللبناني".

وكشف عن خطوات أخرى سيقوم بها المحتجون لكنه لم بفصح عنها.

وهتف المحتجون "ما بدنا سلاح بلبنان.. إلا سلاح اللبناني".

يذكر أن مبنى وزارة الخارجية كان قد أصيب بأضرار جسيمة جراء انفجار مرفأ بيروت الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل 158 شخصا وإصابة نحو 6000 آخرين، فضلا عن عدد كبير من المفقودين.