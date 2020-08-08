شركتان صينية وإسبانية توافقان على تشكيل تحالف لبناء محطة لتوليد طاقة كهرومائية في الكونغو

وافقت شركتان صينية وإسبانية، ترغبان في بناء أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية لإفريقيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ،على تشكيل تحالف (كونسورتيوم) في اتفاق تقول الكونغو إنه يعد خطوة رئيسية لتحقيق الخطة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وتبلغ تكلفة المحطة 14 مليار دولار وهى جزء من مشروع تأجل طويلا، معروف باسم "جرانج إنجا"، يستهدف في نهاية المطاف الاستفادة من 40 ألف ميجاوات من الطاقة من نهر الكونغو.

والاتفاق الجديد، الذي تم توقيعه هذا الشهر يضم الشركتين معا في كونسورتيوم، يتألف من 6 شركات صينية من بينها شركات "تشاينا ثري جورجس كورب"، ووحدة من شركة "ستيت جريد كورب"، وشركة "إيه إي إي باور هولدينجز سارل" الإسبانية.