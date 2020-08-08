استقبل رئيس وزراء لبنان السابق، سعد الحريري، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيت الوسط.

وحضر اللقاء حسبما ذكره «الحريري»، عبر حسابه على موقع «تويتر»، اليوم السبت، رئيسي الوزراء سابقًا، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، والوزير السابق، غطاس خوري، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 154 شهيدًا وآلاف الجرحى حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.





استقبل الرئيس سعد الحريري عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في #بيت_الوسط الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في حضور الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام والوزير السابق غطاس خوري والأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي والسفير عبدالرحمن الصلح. pic.twitter.com/5gTNlawqYO — Saad Hariri (@saadhariri) August 8, 2020