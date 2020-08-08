ترامب: إيران وكوريا الشمالية وروسيا تتمنى سقوطي في الانتخابات

كشف الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب عن عزمه توقيع اتفاقات مع إيران وكوريا الشمالية فى حال فاز بولاية رئاسية ثانية فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى 3 نوفمبر المقبل.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفى أمس الأول: «إيران ربما لا تود أن أظل فى المنصب، لكننى أنا أود أن أصرح بشىء، إذا فزت بالرئاسة سنقوم سريعا بإبرام اتفاقات مع إيران وكوريا الشمالية»، معتبرا أن «إيران ستموت» من أجل توقيع اتفاق مع أمريكا، بحسب شبكة «سى.إن.إن» الإخبارية الأمريكية.

وأضاف ترامب أنه إذا لم يفز فى انتخابات الرئاسة فمن المحتمل أن يكون هناك حرب مع كوريا الشمالية، قائلا: «نحن لدينا علاقة مع كوريا الشمالية، لم تكن موجودة من قبل فى وقت الإدارات الأمريكية السابقة».

ورأى ترامب أن الصين لا تفضل بقاءه لفترة رئاسية جديدة، وأنها ترغب فى نجاح منافسه المرشح الديمقراطى جو بايدن، حيث قال: «بالنسبة للصين إذا وقّعت اتفاقا (مع أمريكا) حال وصول جو بايدن للرئاسة فإنها ستملك دولتنا.. انظر إلى ما فعلته، أنا أخذت عشرات المليارات من الصين».

بينما أشار إلى أن «آخر شخص تود أن تراه روسيا فى الرئاسة الأمريكية هو دونالد ترامب، لأننى كنت صارما» تجاهها.

وجاءت تعليقات ترامب فى معرض رده على تصريحات وليام آر إيفانينا، مدير المركز الوطنى الأمريكى لمكافحة التجسس والأمن، بأن الصين «تفضل» ألا يتم إعادة انتخاب ترامب، وأن روسيا تعمل على «تشويه سمعة» جو بايدن.