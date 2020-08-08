 الكاظمي يزور الولايات المتحدة الامريكية الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
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الكاظمي يزور الولايات المتحدة الامريكية الأسبوع المقبل

د ب أ
نشر في: السبت 8 أغسطس 2020 - 3:59 م | آخر تحديث: السبت 8 أغسطس 2020 - 3:59 م

أفاد المكتب الإعلامي للحكومة العراقية اليوم السبت بأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي سيزور الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

وقال البيان إن "الكاظمي سيبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملفات في مجالات الطاقة والصحة والاقتصاد والاستثمار".


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