الكاظمي يزور الولايات المتحدة الامريكية الأسبوع المقبل

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أفاد المكتب الإعلامي للحكومة العراقية اليوم السبت بأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي سيزور الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل.
وقال البيان إن "الكاظمي سيبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملفات في مجالات الطاقة والصحة والاقتصاد والاستثمار".