السفارة السورية في لبنان: 43 سوريا لقوا مصرعهم جراء انفجار مرفأ بيروت

أعلنت السفارة السورية في لبنان، اليوم السبت، أن 43 سوريا لقوا مصرعهم في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

ونوهت السفارة -في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- بأن هذه الحصيلة من المتوقع أن تكون غير نهائية.

وكتبت السفارة: "استمرارا للجهود التي تبذلها السفارة السورية في بيروت لمتابعة أحوال المواطنين السوريين المتضررين من الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، فقد وصل العدد المعلوم لدينا من الشهداء السوريين، حتى الآن، إلى 43 شهيدا قضوا بسبب الانفجار، في حصيلة غير نهائية، وقد قامت السفارة بتقديم كل التسهيلات لنقل جثامين بعضهم إلى سوريا، والمساعدة على دفن البعض الآخر في لبنان".

وأوضحت السفارة أنها مستمرة في القيام بما يلزم من جهود بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجمهورية اللبنانية للبحث عن المفقودين، وتقديم كل أشكال المساعدة الممكنة.