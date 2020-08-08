حملات مكثفة لوقاية الماشية من مرض الجلد العقدي بالوادي الجديد

أكد الدكتور ناجي عوض مدير عام الطب البيطرى بالوادي الجديد، أن الحملات البيطرية مستمرة؛ لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي الذي ظهرمؤخرًا، وانتشر بين الماشية في مركز الفرافرة، حيث كانت البؤرة الأولى في قرية النهضة بمركز الفرافرة، وعلى الفور تم إجراء التحصينات الحلقية بدائرة نصف قطرها 10 كم، حول البؤرة التي ظهرت بها أول إصابة لضمان السيطرة والتحصين الوقائي في محيطها.

وقال ناجي، لـ"الشروق"، إنه تم توسيع دائرة التحصين بعد الانتهاء من التحصين الحلقي؛ ليشمل باقي قرى مركز الفرافرة، بالإضافة إلى البدء في إجراء التحصينات في المراكز الإدارية الأخرى بعد مرور 15 يومًا على آخر موعد، تم خلاله إجراء تحصينات الحمى القلاعية وهي الفترة البينية المسموحة بين كل تحصين لضمان فاعليته.

وأضاف أن إجمالى ما تم تحصينه في مركز الفرافرة تعدى الـ3 آلاف رأس ماشية، بينما بلغت الرؤس المصابة بالجلد العقدي نحو 96 رأس ماشية من الأبقار، وتم توفير الأدوية والأمصال اللازمة للتحصينات من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان منع ظهور الأمراض والأوبئة وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن مرض الجلد العقدي فيروسي يشبه تركيبته الجينية جدري الأغنام والماعز، ويصيب مرض الجلد العقدي الأبقار، وينتقل بواسطة الناموس أو تناول طعام وشراب ملوث بلعاب حيوانات مريضة، ومن بين أعراض مرض الجلد العقدي الذي يصيب الأبقار ارتفاع درجة لـ41 التهاب بالجيوب الأنفية، والتهاب في ملتحمة العين مسببة دموع غزيرة وعمى وإفراز غزير للعاب.