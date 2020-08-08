91 % من الألمان يرفضون المظاهرات المناوئة لتدابير الحماية من كورونا

كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا أن الغالبية العظمى من المواطنين يرفضون المظاهرات ضد تدابير الحماية من عدوى فيروس كورونا.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (فورسا) ونُشِرَتْ اليوم السبت أن 91% من الألمان أعربوا عن عدم تفهمهم لهذه الاحتجاجات.

وحظيت المظاهرات بتأييد 9% فقط.

وأعرب 87% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن الأشخاص الذين خرجوا إلى الشوارع للتظاهر ضد تدابير كورونا، يمثلون أقلية في المجتمع الألماني.

ومن المنتظر أن تخرج مظاهرات مناوئة لتدابير كورونا مجددا اليوم، وتم الإبلاغ عن تنظيم احتجاج ومسيرة في مدينة شتوتجارت (بمشاركة 500 شخص في كل حدث) اليوم، فيما ستشهد مدينة دورتموند مظاهرة يشارك فيها 1500 شخص.

كان آلاف الأشخاص تظاهروا ضد قيود كورونا في العاصمة الألمانية برلين خلال العطلة الأسبوعية الماضية، لكن الشرطة قامت بتفريق المسيرة لأن الكثير من المتظاهرين لم يلتزموا بالتباعد المكاني ولا بارتداء الكمامات.

من ناحية أخرى، أظهرت نتائج الاستطلاع استمرار تقدم شعبية تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي وبفارق كبير عن بقية الأحزاب، حيث أوضحت النتائج أن التحالف يحظى بتأييد 38% من الألمان (مقابل 9ر32% كان قد حصل عليها في انتخابات 2017)، وتلاه حزب الخضر بـ18% (مقابل 9ر8%) ثم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بـ14% (مقابل 5ر20%)، فيما حصل كل من حزب اليسار والبديل على 8% لكل منهما (مقابل 2ر9% و6ر12% على الترتيب)، وحصل الحزب الديمقراطي الحر على 6% (مقابل 7ر10%)، ولم يطرأ تغيير على هذه النسب مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي.