حسان دياب: الدولة تمر بمصيبة كبيرة ومرحلة صعبة

قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إن معالجة المصيبة التي ضربت البلد مسؤولية كبيرة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يستطيع أحد أن يتحمله وحده، وذلك عقب انفجار مرفأ بيروت.

وطالب «دياب» خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، بتعميق المسؤولية الوطنية، خلال الفترة المقبلة، قائلًا إن الدولة تمر بمصيبة كبيرة ومرحلة صعبة بشكل كبير.

واستنكر الأخبار الكاذبة المنتشرة على مدى أربعة أيام بمنع المساعدات عن لبنان، متابعًا: «بدنا حل وطني ينقذ البلد.. والانفجار أحد نتائج الفساد على مدار السنوات الماضية».

وأكد رئيس الوزراء اللبناني أن الخروج من الأزمة يتطلب إجراء انتخابات نيابية مبكرة، مقترحًا مهلة لمدة شهرين حتى يجمع رؤساء الأحزاب أنفسهم ويتشاورون فيما بينهم.