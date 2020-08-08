قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، إنه يجب فتح حوار حقيقي مع التجاوب مع مطالب المواطنين الغاضبين بعد تفجير مرفأة بيروت، مؤكدًا أن الحكومة اللبنانية لم تستطيع احتواء المتظاهرين وتسببت في حدوث أزمة بين سلطات الدولة والشعب.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء السبت، أن هناك شكوك بشأن تلك الشحنة التي انفجرت في مرفأة بيروت، بعد أن كانت متجهة إلى دولة إفريقية، وكيف وضعت تلك المادة في مرفأة بيروت كونها مادة تستخدم في صناعة المتفجرات.

وطالب السنيورة بتحقيق شفاف في تلك الكارثة من خلال هيئة متخصصة وحيادية، لتحقق في انفجار مرفأة بيروت، متسائلًا: «كيف صمتت الأجهزة اللبنانية المسئولة عن مرفأة بيروت على وجود مثل تلك المواد المتفجرة فيه؟».

وكشف رئيس الوزراء اللبناني الأسبق عن أن حزب الله يستعمل سلاحه للتدخل في البلدان العربية ويهدد بالقوى والعنف.

وطالب السنيورة باحترام الدستور والعودة إلى اتفاق الطائب لكي يعود الاستقرار إلى لبنان، كاشفا عن أن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، لم يستمع لصوت الشعب، كما أن مؤسسات الدولة في لبنان أصبحت اقتطاعية ولم تعد للشعب اللبناني.

ونشبت اشتباكات عنيفة، اليوم السبت، بين قوات الأمن اللبناني ومتظاهرين محتجين على حادث انفجار مرفأ بيروت؛ الذي وقع مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وكان اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158 شهيدًا وأكثر من 6 آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.

https://www.youtube.com/watch?v=ERyR-ddCULY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Ee_jy36A66QnVwDx-cBEZJsJ-IJokj1ijVMjRtczWEVjjY55Oj05y-M0