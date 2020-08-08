فتاة ألمانية تلصق نفسها بعمود معدني للاستعراض على «الفيس بوك»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

من أجل الحصول على إشارات الإعجاب على قنوات التواصل الاجتماعي؛ ألصقت فتاة نفسها في مدينة مانهايم في ولاية بادن فورتمبيرج الألمانية بعمود معدني بمادة فائقة اللصق.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية إن الفتاة صورت نفسها وهي في هذه الحالة فيما يبدو.

وكانت قوات الإنقاذ اضطرت لتحرير الفتاة وهي تلميذة بإحدى المدارس ونقلتها إلى المستشفى بعد أن أصيبت بجروح طفيفة.

وحذرت الشرطة على موقع فيسبوك قائلة: "لذلك لا تقلد من فضلك كل شيء تراه على الإنترنت!".

يعتبر التسابق على الإنترنت خاصة على صفحات التواصل الاجتماعي خاصة ما يسمى "سوبر جلو تشالنج" (تحدي الصمغ فائق القوة) سببا لمثل هذه الممارسات الخطرة.

وفي هذا التسابق يصور الشباب أنفسهم وهم يلصقون أجزاء من أجسامهم في بعضها البعض أو يلصقونها في أشياء أخرى.

تتكرر كثيرا مثل هذه التحديات على شبكة الإنترنت وبعضها ينتشر انتشارا واسعا.

ففي عام 2014 أصبحت ظاهرة "تحدي دلو الثلج" ظاهرة معروفة على شبكة الإنترنت، حيث اشتهرت على مستوى العالم مسابقة (اختبار الشجاعة باستخدام دلو ماء مثلج).