عرضت فضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر قيام متطوعين لبنانيين بتنظيف الشوارع المتضررة من حادث انفجار مرفأ بيروت.

وشارك آلاف من طلاب المدارس والجامعات من مختلف المناطق اللبنانية، في إزالة الركام والزجاج وتنظيف شوارع العاصمة، وتقديم يد العون للمتضررين ولمن حوّلهم الانفجار إلى أشخاص بلا مأوى.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 154 شهيدًا وآلاف الجرحى حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.



