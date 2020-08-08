مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تقام اليوم السبت الموافق 8/8/2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والملاعب العالمية، أبرزها مباراتي برشلونة أمام نابولي وبايرن ميونخ أمام تشيلسي في دورى أبطال أوروبا.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

دورى أبطال أوروبا

بايرن ميونخ أمام تشيلسي – 21:00 – beIN Sports HD 2

برشلونة أمام نابولي - 21:00 – beIN Sports HD 1

الدوري المغربي

الرجاء البيضاوى أمام أولمبيك آسفي - 19:00 – Arryadia live HD

الدوري التونسي

الملعب التونسي أمام شبيبة القيروان – 18:00

اتحاد بن قردان أمام الترجي – 18:00

هلال الشابة أمام الاتحاد المنستيري – 18:00

نادى حمام الأنف أمام مستقبل سليمان - 18:00