ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار قاعدة عسكرية صومالية إلى 22 شخصا

أعلن مسئول عسكري صومالي، ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي استهدف قاعدة عسكرية بالعاصمة مقديشيو إلى 22 شخصا.

وأفاد المسؤول الصومالي -حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت- بأن التفجير الذي استهدف قاعدة عسكرية بالقرب من ملعب رياضي في العاصمة مقديشيو أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة، مشيرا إلى إجراء كل التحقيقات اللازمة للكشف عن ملابسات هذا الحادث ولمعرفة الجهة أو الجماعة التي تقف وراء هذا الانفجار.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير، إلا أنه يشتبه في تورط حركة الشباب الصومالية المتطرفة في الهجوم لتاريخها في استهداف قوات الأمن الصومالية.

وتقاتل القوات الحكومية الصومالية إلى جانب القوات الإفريقية (أميصوم) ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تقود تمردا مسلحا لإسقاط الحكومة في الصومال منذ 2007.