نائب المحافظ يفتتح ملعبين خماسيين لكرة القدم بمنطقة جديلة بالمنصورة

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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، بافتتاح اثنين من الملاعب الخماسية لكرة القدم تتبع نادى جديلة الرياضى.

ويقع الملعبين فى نهاية شارع قناة السويس بالمنصورة بمساحة 750 مترا للملعب الواحد تم تأجيرهم بنظام المزايدة من خلال الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة، حيث كان مكانهما مهجورا منذ سنوات.

وكان محافظ الدقهلية، وجه باهمية استغلالهما لإقامة ملاعب للشباب ليكونا متنفسا لابناء الدقهلية لممارسة لعبة كرة القدم.

ووجه نائب المحافظ مسئولى نادى جديلة الرياضى المسئول عن الملاعب المشار إليها الالتزام بالتعليمات والحرص على الهدوء بالمنطقة وعدم استخدام مكبرات الصوت عملا على عدم إزعاج سكان المنطقة.

حضر الافتتاح كلا من محمد البسيونى رئيس حى شرق المنصورة، وأحمد الشرقاوى نائب البرلمان بالمنصورة وبكر الحنفى رئيس نادى جديله الرياضى.